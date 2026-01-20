Nesta quarta-feira, 21, o Uberlândia recebe o Itabirito em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 20h (horário de Brasília) no Estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro.

Momento das equipes

As duas equipes chegam para o duelo vivendo realidades opostas na competição. O Uberlândia atravessa um momento de crise e busca reabilitação imediata. Na rodada anterior, o Verdão sofreu uma dura goleada por 5 a 0 para o Cruzeiro, resultado que culminou na demissão do técnico Jorge Castilho. Pressionado, o time da casa precisa dar uma resposta à torcida para afastar a instabilidade e somar pontos vitais na tabela.

Já o Itabirito chega motivado após um resultado expressivo. O Gato do Mato empatou em 1 a 1 com o América-MG, demonstrando organização tática e poder de reação contra um dos favoritos ao título. A equipe visitante, no entanto, não vive bom momento no torneio: está na terceira colocação do grupo C, com apenas um ponto.

Onde assistir a Uberlândia x Itabirito

Diferente dos jogos envolvendo os grandes da capital, a partida entre as equipes do interior não terá transmissão pelos canais tradicionais de pay-per-view (Premiere). O torcedor poderá acompanhar o confronto através de plataformas digitais. A transmissão está prevista para o canal SportyNet no YouTube.