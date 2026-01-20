Nesta quarta-feira, 21, o Tombense recebe o North Esporte Clube em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, em Tombos.

Momento das equipes

O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos neste início de temporada. O Tombense, tradicional força do interior, aposta no fator casa para se recuperar na tabela. A equipe teve um início irregular e precisa dos três pontos para se aproximar da zona de classificação para as semifinais. Historicamente, atuar em Tombos é um trunfo para o clube, que deve tentar pressionar desde os minutos iniciais.

Do outro lado, o North vive a expectativa de sua estreia na elite do futebol mineiro. A equipe de Montes Claros tem se mostrado um adversário competitivo, conquistando resultados importantes nas rodadas iniciais, incluindo um empate contra o Atlético-MG. O objetivo dos visitantes é pontuar fora de casa para garantir uma posição segura na tabela e, eventualmente, sonhar com uma vaga na próxima fase. A organização tática tem sido o ponto forte do time.

Onde assistir a Tombense x North

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, haverá opções de transmissão via streaming gratuito. O jogo será exibido ao vivo pelo canal SportyNet no YouTube e também pelo canal oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF) na mesma plataforma, seguindo o modelo de divulgação para jogos entre clubes do interior.

Ficha técnica