Nesta quarta-feira (14), a bola rola para um confronto interessante pela segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Tombense recebe o Cruzeiro no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília) e promete movimentar as torcidas no Triângulo Mineiro.

Expectativas e momento das equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos neste início de temporada. O Tombense, mandante da partida, passa por uma grande reformulação no elenco após o rebaixamento na Série C de 2025. Sob o comando do experiente técnico Cristóvão Borges, o Gavião Carcará encara o jogo como uma oportunidade de ouro para testar sua força contra um dos gigantes do estado. A equipe aposta na organização tática e no fato de jogar em Uberlândia, onde já atuou na estreia, para minimizar o desgaste logístico.

Do outro lado, a Raposa chega sob a liderança técnica de Tite, recém-chegado para a temporada de 2026. O clube celeste entra em campo com a pressão de justificar o alto investimento e o status de favorito, visando quebrar a hegemonia recente do rival no estadual. Para Tite, a partida serve como um laboratório importante para implementar suas ideias e dar ritmo ao elenco, que deve apresentar uma mescla entre jogadores experientes e jovens talentos.

Prováveis escalações e desfalques

Embora as escalações oficiais sejam divulgadas apenas uma hora antes do apito inicial, é possível projetar os times com base nos treinos e na estreia da competição.

O Tombense deve manter a base que enfrentou o Uberlândia na primeira rodada. Cristóvão Borges ainda busca a formação ideal, mas conta com a liderança do zagueiro Roger Carvalho e a velocidade do atacante Rafinha.

Provável escalação do Tombense: Matheus; Auro Jr., Roger Carvalho, Wesley e PH; João Vitor, Dyego Cavalcante e Pedro Oliveira; Rafinha, Jefferson Renan e Jupi.

Pelo lado do Cruzeiro, a tendência é que Tite poupe alguns dos principais titulares para evitar desgaste físico precoce. O goleiro Matheus Cunha, recém-contratado, é desfalque certo por lesão. A expectativa gira em torno da observação de atletas que buscam espaço no time principal.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Matheus Henrique, Ryan Guilherme e Japa; Rodriguinho, Kaique Kenji e Néiser Villarreal.

Onde assistir a Tombense x Cruzeiro

Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance deste duelo, as opções de transmissão são variadas: