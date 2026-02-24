Por conta de shows da banda AC/DC, o São Paulo não terá o MorumBis disponível caso vença o Palmeiras e avance para as finais do Paulistão. De acordo com o portal Uol, sem poder jogar em seu estádio, o Tricolor chegou a um acordo com o Guarani para utilizar o Brinco de Ouro, em Campinas, na decisão da competição.

Com as apresentações da banda de rock marcadas para os dias 24 e 28 de fevereiro, além do dia 4 de março, o São Paulo já não poderia jogar no Morumbi caso tivesse o mando de campo contra o Palmeiras. Para a final o cenário não mudou, o Tricolor inclusive vai trocar o gramado do MorumBis depois dos eventos musicais.

O clube comandado por Hernán Crespo também deve ficar fora de sua casa em outras duas ocasiões ao longo deste ano. Uma, entre os dias 30 de abril e 1º de maio, por apresentações de The Weeknd, enquanto a outra deve ocorrer entre os dias 17 e 30 de julho, por shows do cantor Harry Styles. Os eventos musicais de julho vão ocorrer no fim da pausa para a Copa do Mundo.

A final do Campeonato Paulista vai ser disputada em duas partidas. O Tricolor terá o mando do jogo de volta caso o Corinthians passe pelo Novorizontino, já que o Tricolor não consegue mais alcançar a equipe do interior na tabela geral. O Timão ainda pode ser o mandante da segunda partida, caso vença o clube de Novo Horizonte no tempo normal e os são-paulinos passem nos pênaltis.

História do São Paulo no Brinco de Ouro

A última vez que o Tricolor Paulista mandou uma partida no Brinco de Ouro foi em outubro de 2024, em uma vitória de 3 a 0 contra o Vasco, pelo Brasileirão. Por mais que não seja comum o São Paulo utilizar o estádio do Guarani como mandante, o clube já viveu momentos históricos na casa do Bugre.

Em 1986, o São Paulo conquistou o Brasileirão contra o Guarani na casa do adversário. A partida terminou 3 a 3, com um gol salvador de cabeça de Careca, no final do jogo, e o Tricolor venceu o título nos pênaltis. Naquela época o Campeonato Brasileiro ainda era disputado em modelo mata-mata.