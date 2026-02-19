O São Paulo não terá o Morumbi disponível para uma eventual semifinal do Campeonato Paulista, caso seja o mandante da partida. O estádio será palco de três shows da banda AC/DC, nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março. As semifinais estão marcadas para ocorrerem entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Caso o Tricolor chegue até a final do Paulistão, nos dias 4 e 8 de março, é improvável que o São Paulo possa jogar em seu estádio. Uma troca de gramado está programada para depois da última data dos shows, o que impossibilita a utilização do Morumbis. Todos os custos para a troca serão pagos pela Live Nation, empresa organizadora dos eventos musicais.

De acordo com o site ge, a diretoria são-paulina planeja mandar os próximos jogos no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e conversa com o Guarani para uma parceria de longo prazo para a utilização do estádio. O Pacaembu não é considerado uma opção, por conta de seu gramado sintético.

Além dos shows da banda de rock, estão confirmadas apresentações dos cantores The Weeknd, em 30 de abril e 1º de maio, e Harry Styles, com quatro shows entre os dias 17 e 24 de julho. O São Paulo pode sofrer com a indisponibilidade do Morumbis nas apresentações de The Weeknd e na última data de Harry Styles, que acontece logo após a pausa para a Copa do Mundo de 2026.

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Paulistão, no sábado, 21, às 18h30. De acordo com o regulamento da competição, o mando de campo é dado a equipe com melhor campanha. As equipes continuam tendo pontos contabilizados no mata-mata e os cruzamentos seguem as posições da tabela, primeiro contra último e segundo contra penúltimo.