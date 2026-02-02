Após derrota no clássico para o São Paulo, por 2 a 0, o Santos voltou a ficar ameaçando no Campeonato Paulista. Restando apenas duas rodadas para o término da 1ª fase do estadual, o Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e com apenas dois pontos de distância.

A situação do Santos na tabela

A zona de rebaixamento do Paulistão é atualmente ocupada pela Ponte Preta (na lanterna e virtualmente já rebaixada) e pelo Velo Clube, que soma quatro pontos no estadual. O Santos vem logo na sequência, com seis pontos, enquanto cinco times somam sete pontos (Noroeste, São Paulo, Capivariano, Primavera e Mirassol).

O Santos ainda depende somente de si para evitar qualquer cenário de tragédia. Isso porque na próxima rodada, o Peixe encara o Noroeste fora de casa, em confronto direto, já que estão colados na tabela.

Na rodada final, o Peixe faz um novo confronto direto, em clima decisivo contra o Velo Clube dentro da Vila Belmiro.

O alívio tricolor

Até a última rodada, o São Paulo era o gigante paulista mais ameaçado no estadual. A vitória no clássico contra o Santos levou o Tricolor da 14ª para a 17ª posição, agora com sete pontos, três de distância do Velo Clube.

O São Paulo tem pela frente ainda o Primavera, dentro de casa, e a Ponte Preta que sonha com uma remontada improvável dentro do Moisés Lucarelli.

A tabela geral do Paulistão