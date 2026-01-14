Nesta quinta-feira (15), a bola rola para a estreia de duas equipes tradicionais no cenário estadual. O Sampaio Corrêa-RJ recebe o Nova Iguaçu no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. A partida, válida pela 1ª rodada da Taça Guanabara, fase de grupos do Campeonato Carioca de 2026, está marcada para as 17h (horário de Brasília) e inicia a caminhada de ambos os clubes na competição.

Situação das equipes no campeonato

Por se tratar da rodada inaugural do Estadual, ambas as equipes entram em campo zeradas na tabela de classificação. O objetivo primário para times de menor investimento, como Sampaio Corrêa-RJ e Nova Iguaçu, é garantir a permanência na elite do futebol carioca. Além disso, uma campanha sólida pode levar à disputa da Taça Rio, torneio que concede vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, meta crucial para o planejamento financeiro e esportivo das agremiações.

Estreia do Galinho da Serra em casa

Jogando sob seus domínios, o Sampaio Corrêa busca aproveitar o fator casa para somar os primeiros três pontos. Em competições de tiro curto como o Carioca, começar vencendo é fundamental para as pretensões do clube, seja para sonhar com competições nacionais ou assegurar a permanência na Série A sem sustos.

A equipe de Saquarema, comandada pelo técnico Alfredo Sampaio, manteve a base do time de 2025 e trouxe reforços pontuais e experientes, como o meia Rodrigo Andrade, para encorpar o elenco. A expectativa é que o time imponha seu ritmo logo nos minutos iniciais para fazer valer o mando de campo.

O desafio do Orgulho da Baixada

Do outro lado, o Nova Iguaçu chega para a temporada 2026 com a missão de reafirmar sua força entre os chamados “pequenos” do Rio de Janeiro. Conhecido por revelar talentos e realizar campanhas consistentes — como o vice-campeonato em 2024 —, o time da Baixada Fluminense encara este duelo fora de casa como uma oportunidade de mostrar serviço logo na estreia.

A equipe, que também disputou a Copa do Brasil e a Série D em 2025, busca um início positivo para construir mais uma temporada de destaque no cenário estadual.

Prováveis escalações e desfalques

Sampaio Corrêa-RJ: A equipe de Saquarema deve ir a campo com uma formação baseada nos remanescentes da última temporada mesclada aos novos reforços. A provável escalação inclui: Zé Carlos; Luan Gama, Marreta, Gabriel Almeida e Guilherme; Pablo, Rodrigo Dantas e Marcelinho; Octávio, Elias e Ewerton Potiguar. Até o momento, não há informações sobre desfalques confirmados.

O técnico Carlos Vitor deve manter a estrutura tática que vem rendendo bons frutos ao clube. A provável escalação do Laranja da Baixada é: Mota; Yan Silva, Zé Gabriel, Davi e Augusto; Jorge Pedra, Iago e Alexandre; Xandinho, Léo Jacó e Luan Capanni. A equipe não possui desfalques confirmados para a estreia.