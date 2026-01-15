Em uma noite marcada por emoções distintas e reviravoltas táticas, o Vasco estreou com o pé direito no Campeonato Carioca de 2026. Jogando em um São Januário pulsante, o Cruzmaltino venceu o Maricá-RJ por 4 a 2 nesta sexta-feira (16). A partida teve como grande protagonista o jovem Rayan, que, em meio a negociações para deixar o clube, marcou dois gols decisivos. O time comandado por Fernando Diniz mostrou resiliência ao jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Lucas Piton, transformando uma possível crise em uma demonstração de força ofensiva.

Início avassalador e o brilho da joia

O Vasco entrou em campo disposto a resolver a partida rapidamente, pressionando a saída de bola do adversário desde o primeiro minuto. A estratégia surtiu efeito logo aos 6 minutos. Após um erro grosseiro de Rafael Forster na saída de bola, Andrés Gómez recuperou e finalizou; no rebote do goleiro Yuri Duarte, Rayan apareceu com oportunismo para abrir o placar. O gol inflamou a torcida e deu tranquilidade ao time da casa, que dominava a posse de bola com mais de 70%.

A superioridade técnica se traduziu no segundo gol aos 24 minutos. Em uma jogada de escanteio curto, Philippe Coutinho recebeu, limpou a marcação com classe e finalizou com precisão, ampliando a vantagem. O Vasco parecia caminhar para uma vitória protocolar, controlando as ações e criando chances, inclusive com uma bicicleta espetacular de Thiago Mendes que parou em grande defesa do goleiro adversário.

O susto e a expulsão que mudaram o cenário

O panorama do jogo, no entanto, mudou drasticamente nos minutos finais da primeira etapa. O Maricá, que até então pouco ameaçava, encontrou seu gol aos 37 minutos. Após cobrança curta e levantamento na área, a defesa vascaína afastou mal e Alex Azeredo descontou para os visitantes.

O momento de tensão aumentou três minutos depois. O lateral Lucas Piton perdeu a bola na intermediária e, na tentativa desesperada de recuperação, cometeu falta dura, recebendo o cartão vermelho direto. O Vasco foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, mas com a perspectiva de um segundo tempo dramático, jogando com dez homens contra um adversário motivado pelo gol recente.

Resposta letal com um a menos

Quem esperava um Vasco recuado na segunda etapa se surpreendeu. A equipe voltou do intervalo com uma postura agressiva e matou as esperanças de reação do Maricá em menos de dez minutos. Aos 4 do segundo tempo, em um contra-ataque veloz puxado por Coutinho, recebeu em velocidade, driblou o goleiro e marcou seu segundo gol no jogo, o terceiro do Vasco. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas foi validado pelo VAR.