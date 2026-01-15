Rayan pode estar de saída do Vasco da Gama para a Premier League. O Bournemouth apresentou uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) pelo atacante. De acordo com o ge, o jogador já aceitou um contrato de cinco anos com os Cherries, agora a decisão está nas mãos do presidente Pedrinho. Por esses valores, a joia seria a maior venda da história do clube carioca.

O Gigante da Colina chegou a recusar uma proposta de 31 milhões de euros do Zenit e enviou uma contraproposta de 50 milhões aos russos. Outro clube interessado no futebol de Rayan foi o Borussia Dortmund, que chegou a se interessar pelo jogador na semana passada.

O Bournemouth é comandado pelo espanhol Andoni Iraola, técnico sensação do campeonato inglês. O clube do sul da Inglaterra está na décima quinta colocação da Premier League e acabou de negociar a sua principal peça de ataque, Semenyo, que foi vendido ao Manchester City por 65 milhões de libras (R$ 470 milhões).

Rayan disputou 57 partidas pelo Vasco em 2025, anotando 20 gols. O atacante também foi artilheiro da Copa do Brasil, ao lado de Kaio Jorge, com 5 gols cada. Cria da base do cruzmaltino, o garoto pode se despedir depois de vestir a camisa alvinegra em 98 jogos.