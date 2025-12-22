O Botafogo confirmou na noite desta segunda-feira, 22, a contratação do técnico argentino Martín Alsemi. O treinador, de 40 anos, chega para substituir Davide Ancelotti, após desentendimento do italiano com a diretoria do Glorioso.

Anselmi assinou contrato por duas temporadas. O último trabalho dele havia sido no Porto, na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Anteriormente, havia feito trabalhos importantes no Cruz Azul-MEX e no Independiente Del Valle-EQU.

Quem é Martín Anselmi

Natural: Rosário, Argentina

Idade: 40 anos

Último clube: Porto

Títulos importantes: Sul-Americana 2022 e Recopa Sul-Americana 2023 (Independiente Del Valle)

Foi no clube equatoriano, aliás, em que conquistou a Copa Sul-Americana de 2022. Naquela oportunidade, o time bateu o São Paulo em partida única realizada em Córdoba, na Argentina. Conhecido por ser um estudioso do futebol, Anselmi foi auxiliar de Miguel Ángel Ramirez no Internacional, em uma curta passagem em 2021.

Anselmi trouxe também os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera.