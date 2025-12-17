O Botafogo anunciou na noite desta quarta-feira, 17, a saída do técnico Davide Ancelotti. O italiano, em seu primeiro trabalho como treinador, chegou ao Glorioso em julho.

Ainda não há consenso sobre o nome de um novo técnico para a temporada 2026.

Filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, Davide comunicou à diretoria botafoguense que deixaria o clube caso essa não mantivesse o preparador físico Luca Guerra assim como demais nomes da comissão técnica. A diretoria não aceitou a proposta e optou pela saída do treinador.

O Botafogo terminou o Brasileirão na sexta colocação, classificado para a pré-Libertadores do ano que vem. O time chegou a ter a chance de entrar na fase direta, mas nem Cruzeiro nem Fluminense avançaram à final da Copa do Brasil.

Davide deixa o Botafogo com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Nota oficial do Botafogo sobre Davide Ancelotti

“Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.

O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17).

O Clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros.

A nova comissão técnica será anunciada em breve.”