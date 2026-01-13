Nesta quarta-feira (14), a bola rola para um confronto decisivo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Pouso Alegre recebe o Itabirito no Estádio Manduzão, no sul de Minas Gerais. A partida está marcada para as 21h00 (horário de Brasília).

Onde assistir a Pouso Alegre x Itabirito

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão será realizada via streaming. A partida será exibida ao vivo pelo canal oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF) no YouTube e também pelo canal SportyNet, na mesma plataforma.

Momento das Equipes

O confronto coloca frente a frente times em situações opostas neste início de estadual. O Pouso Alegre chega com a moral elevada após uma vitória histórica por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em pleno Mineirão. O resultado inesperado posicionou o time comandado pelo técnico Danilo (ex-jogador de Corinthians e São Paulo) como um forte candidato a brigar por uma vaga na semifinal. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é manter o ritmo e consolidar o bom momento.

Por outro lado, o Itabirito busca recuperação imediata. A equipe foi derrotada em casa na estreia, perdendo por 1 a 0 para o Democrata-GV no Estádio Castor Cifuentes. Para o time de Nova Lima, pontuar fora de casa é crucial para evitar complicações na tabela de classificação e ganhar confiança para a sequência da temporada.

Prováveis Escalações

Pouso Alegre: O técnico Danilo deve manter a base que surpreendeu na capital. A equipe aposta na experiência do atacante Ricardo Bueno, de 38 anos, e no bom desempenho de Alexandre Pena e Gabriel Tota, autores dos gols na primeira rodada. Não há desfalques importantes confirmados.

Provável escalação: Anderson; André Krobel, Vitão, Vanderley e Enzo Mendes; Ítalo e Magé; Romarinho, Gabriel Tota e Alexandre Pena; Ricardo Bueno.

Itabirito: O treinador Marcelo Caranhato precisa ajustar a equipe após o revés inicial. O time mescla a vivência de veteranos, como o volante Serginho (campeão da Libertadores pelo Atlético-MG) e o lateral Bryan, com jovens promessas. O foco é buscar o primeiro gol e os primeiros pontos na competição.

Provável escalação: Vinícius Dias; Denzel, Kelvin, Felipe Camargo e Bryan; Serginho, Renan Metz e Luketa; Ruan, Gabriel Morbeck e Gleissinho.