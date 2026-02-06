Neste sábado (7), o Pouso Alegre recebe o Democrata-GV em duelo decisivo pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) no Estádio Manduzão, no sul de Minas Gerais.

Equilíbrio e tensão na tabela

A partida marca um confronto direto entre equipes com campanhas idênticas. Ambos somam 7 pontos após seis rodadas e vivem momentos de definição no estadual. Para o time da casa, vencer é crucial para manter viva a esperança de classificação à próxima fase, apesar de lidar com o desafio de possuir a defesa mais vazada da competição. Já a Pantera encara as rodadas finais como decisões para evitar o rebaixamento e assegurar um lugar no Troféu Inconfidência.

Fator casa e estratégias

No Manduzão, o Pouso Alegre tenta impor seu ritmo e utilizar o apoio da torcida para somar três pontos fundamentais. A expectativa é de uma postura ofensiva desde o início. Do outro lado, o Democrata-GV viaja com a missão de surpreender. Ciente das dificuldades de atuar como visitante, a equipe de Governador Valadares deve apostar em uma marcação sólida e na exploração dos contra-ataques para voltar para casa com um resultado positivo.

Onde assistir a Pouso Alegre x Democrata-GV

O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo através do streaming SportyNet+, pela plataforma digital SportyNet e pelo canal oficial da FMF TV no YouTube.