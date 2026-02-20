A noite deste domingo, 22, reserva fortes emoções para o futebol paulista. A Portuguesa recebe o Corinthians no Estádio do Canindé, às 20h30 (de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Separadas por apenas um ponto na classificação geral da primeira fase, as equipes prometem um duelo de extremo equilíbrio.

Decisão em jogo único e clima de clássico

O regulamento coloca frente a frente o 4º e o 5º colocado da classificação geral em uma partida única e eliminatória: o vencedor avança para as semifinais, enquanto o perdedor se despede da competição. Em um acordo entre as diretorias, a carga de ingressos no Canindé foi dividida igualmente entre os dois clubes, garantindo um ambiente vibrante nas arquibancadas.

A Lusa garantiu a vantagem do mando de campo por ter feito uma campanha superior na fase de grupos. Já o Timão lida com uma agenda mais apertada, tendo jogado no meio da semana contra o Athletico Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, fator que gera preocupação quanto ao desgaste físico dos atletas.

Lusa aposta na força do Canindé

Sob o comando do técnico Fábio Matias, a Portuguesa chega para a decisão ocupando a 4ª colocação geral, com 15 pontos. A campanha foi marcada pela intensidade: cinco vitórias e três derrotas, sem nenhum empate. A equipe vem embalada após uma vitória de virada sobre o Mirassol na última rodada, resultado fundamental para garantir o jogo em casa. Com a semana livre para treinamentos, a Lusa espera usar a energia da torcida e o melhor preparo físico para superar o rival.

Timão busca a classificação fora de casa

Do outro lado, o Corinthians, treinado pelo experiente Dorival Júnior, entra em campo para provar sua força em jogos de mata-mata. O Alvinegro terminou a fase anterior na 5ª posição com 14 pontos, colado no adversário desta noite.

A campanha foi mista, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O técnico Dorival chegou a citar a diferença no tempo de preparação como uma vantagem para o adversário, mas aposta na consistência tática e na experiência do elenco para neutralizar o ímpeto dos donos da casa e sair com a vaga.

Onde assistir ao jogo

O clássico decisivo terá ampla cobertura de transmissão, oferecendo diversas opções para o torcedor acompanhar cada lance: