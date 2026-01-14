A temporada de 2026 do futebol estadual começa com promessa de emoção e expectativa. Nesta quinta-feira, 15 de janeiro, a Portuguesa-RJ recebe o Botafogo no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca, tem início marcado para as 19:00 e marca o pontapé inicial das duas equipes na competição.

Expectativas para a estreia no Cariocão

A partida é um momento crucial para testar o planejamento da pré-temporada. Para a Portuguesa-RJ, começar o estadual com um resultado positivo em casa contra um dos grandes do Rio de Janeiro é fundamental para dar confiança ao elenco, que também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. A manutenção do técnico Alex Nascif foi uma aposta na continuidade de um trabalho que visa a organização tática para surpreender os adversários, apostando no fator casa.

Pelo lado do Botafogo, a expectativa gira em torno do início da era do técnico argentino Martín Anselmi. No entanto, para este confronto inicial, o clube planeja utilizar uma equipe majoritariamente sub-20, sob o comando do técnico da categoria, Rodrigo Bellão. A equipe principal, incluindo o novo treinador, segue em preparação específica e só deve estrear na terceira rodada. Essa estratégia visa dar mais tempo de condicionamento ao elenco principal, colocando a responsabilidade nos jovens atletas de buscar um bom resultado na estreia.

Prováveis Escalações e Desfalques

Considerando o planejamento do Alvinegro de utilizar uma equipe alternativa, a escalação provável será composta por jovens da base que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time principal, que conta com reforços recém-chegados, não deve ter jogadores relacionados. O clube também administra questões burocráticas referentes a inscrições de novos atletas.

Já a Lusa não possui desfalques confirmados e deve ir com força máxima.

Provável escalação da Portuguesa-RJ: Dida; Joazi, Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington Cézar, Nenê Bonilha e Anderson Rosa; Romarinho, Patrick e Hernane Brocador. Técnico: Alex Nascif.

Provável escalação do Botafogo (time sub-20): Heitor; Devid, Kawan, Peixoto e Gregory; Kauê, Gabriel Cunha e Charles; Fabiano, Vargas e Kayke. Técnico: Rodrigo Bellão.

Onde assistir e serviço do jogo

O torcedor terá múltiplas opções para acompanhar a estreia das equipes. Na televisão aberta, a transmissão está prevista pela Band, enquanto o Bandsports exibe o jogo na TV fechada. No ambiente digital, o Canal GOAT transmite o duelo via YouTube. Para os torcedores que estão no exterior, a partida estará disponível através da plataforma Fanatiz.