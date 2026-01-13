A noite desta quarta-feira (14) promete ser decisiva em Campinas. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026, a Ponte Preta recebe o Velo Clube no estádio Moisés Lucarelli. A bola rola às 21h00 (horário de Brasília), em um confronto onde os donos da casa buscam recuperação imediata, enquanto os visitantes tentam consolidar um início estável na competição.

Macaca pressionada pela primeira vitória

A estreia na temporada não saiu conforme o planejado para a Ponte Preta. Ocupando momentaneamente a 14ª colocação e ainda sem somar pontos após a derrota na primeira rodada, a equipe entra no gramado do “Majestoso” com a obrigação de vencer diante de sua torcida. O início de campeonato exige atenção redobrada, e a Macaca sabe que deixar pontos escaparem em casa pode complicar a luta pela classificação — e contra o rebaixamento. A expectativa é de uma postura ofensiva para apagar a má impressão do jogo anterior.

Velo Clube quer surpreender fora de casa

Do outro lado, o Velo Clube chega para o confronto em uma situação ligeiramente mais tranquila, ocupando a 10ª posição na tabela. Com um ponto somado fruto de um empate na estreia, o Galo Vermelho tenta manter a invencibilidade no estadual. Jogar em Campinas nunca é tarefa fácil, mas a equipe visitante espera explorar o nervosismo do adversário para pontuar novamente. Um resultado positivo fora de casa seria fundamental para as pretensões do clube de se manter na elite e sonhar com algo a mais no torneio.

Cenário do confronto

Para a Ponte Preta, o jogo é um teste de resiliência. Após o resultado negativo na estreia, a pressão da torcida e da imprensa local aumenta. Uma vitória é fundamental para restaurar a confiança do elenco e da comissão técnica, além de evitar complicações precoces na tabela. Já o Velo Clube, que retornou à elite recentemente, joga com a tranquilidade de quem já pontuou. A estratégia deve focar em uma defesa sólida, buscando explorar os contra-ataques e a ansiedade do time da casa.

Prováveis Escalações e Desfalques

Ponte Preta: O técnico da Macaca deve promover mudanças na equipe buscando mais força ofensiva. O meia Elvis, principal articulador, é presença confirmada. A dúvida reside no ataque, onde Jeh e Gabriel Novaes disputam uma vaga.

Provável time: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Felipinho e Elvis; Iago Dias, Dodô e Jeh (ou Gabriel Novaes).

Desfalques: O zagueiro Joilson segue fora com lesão muscular.

O treinador do Galo Vermelho deve manter a base da equipe que empatou na primeira rodada, apostando na consistência tática e marcação no meio-campo.