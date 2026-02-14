O estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, será palco de um confronto de realidades distintas na noite deste domingo, 15. A Ponte Preta recebe o São Paulo às 20h30 (horário de Brasília), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2026.

Despedida melancólica da Macaca

Para os donos da casa, o jogo carrega um peso dramático, mas sem esperanças de reviravolta. Com o rebaixamento para a Série A2 já decretado matematicamente, a equipe apenas cumpre tabela nesta reta final. A campanha, marcada pela lanterna da competição e apenas um ponto somado, acelerou o processo de reformulação no clube.

O técnico Marcelo Fernandes, que renovou contrato após o título da Série C em 2025, comanda o time em um momento de transição. O foco da diretoria e da comissão técnica já se volta para a reestruturação visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, transformando este duelo em uma despedida da elite estadual diante de sua torcida.

Tricolor joga pela classificação

Do outro lado, o São Paulo encara a partida como uma decisão. O time comandado por Hernán Crespo ocupa a 8ª posição na tabela geral, com 10 pontos, e precisa de um resultado positivo para carimbar a vaga nas quartas de final sem depender de tropeços dos adversários.

Após um início de temporada com oscilações, registrando três vitórias, um empate e três derrotas, o Tricolor busca regularidade. Uma vitória fora de casa contra um adversário já rebaixado é vista como obrigação para que a equipe ganhe confiança e chegue fortalecida ao mata-mata da competição.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através da TNT (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Max.