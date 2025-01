Ponte Preta x Santos: horários, escalações e onde assistir

Campinas será o cenário de um embate promissor neste domingo, 19 de janeiro de 2025, válido pelo Campeonato Paulista. A Ponte Preta enfrenta o Santos no estádio Moisés Lucarelli, após ambas as equipes saírem vitoriosas em suas estreias. A Ponte Preta garantiu os três pontos contra o Novorizontino fora de casa, enquanto o Santos triunfou em um jogo emocionante contra o Mirassol na Vila Belmiro.

Com estrelas como Gabriel Brazão e Guilherme em campo, o Santos busca manter o bom começo e reafirmar seu status de um dos favoritos. Em contrapartida, a Ponte Preta aposta na força de seu elenco e no apoio fervoroso da torcida para seguir avançando no torneio.

Onde Assistir ao Jogo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Ponte Preta e Santos pelo canal de TV fechado TNT. Alternativamente, a partida também será transmitida online via o serviço de streaming Max. O jogo se inicia às 20h30, no horário de Brasília.

Preparativos das Equipes para o Duelo

Ambas as equipes começaram a temporada com o pé direito. A Ponte Preta não contará com o meia Dudu, que está suspenso após ser expulso na estreia. Lucas Cândido deve preencher essa lacuna no meio-campo.

Diogo Silva; Saimon, Emerson, Danilo; Maguinho, Lucas Cândido, Índio, Serginho, Artur; Jean Dias, Pedro Vilhena.

Pelo lado do Santos, o técnico Pedro Caixinha ainda não poderá utilizar Gil, ausente da primeira fase do Paulistão 2025. A equipe santista pretende repetir a escalação vitoriosa do jogo anterior, confiando no desempenho dos destaques que brilharam contra o Mirassol.

Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Hyan e Diego Pituca; Soteldo, Guilherme e Wendel Silva.

Expectativas para o Embate

Nos primeiros jogos da temporada, ajustes táticos e a adaptação de novos reforços são comuns. Nessa fase, o talento individual pode ser crucial. O Santos é visto como levemente favorito, graças à qualidade de alguns de seus jogadores de destaque.

Destaques da Estreia

Santos: Na vitória sobre o Mirassol, Soteldo e Gabriel Brazão foram fundamentais, demonstrando bom entrosamento e capacidade de decisão.

Ponte Preta: O triunfo contra o Novorizontino evidenciou a garra e estratégia coletiva, apesar do revés da expulsão de Dudu.

O duelo entre Ponte Preta e Santos tem tudo para ser uma disputa tática envolvente, com ambas as equipes buscando solidificar suas posições no Campeonato Paulista 2025.