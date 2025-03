PLACAR lança pôster do Corinthians, campeão paulista de 2025

O 31º título paulista do Corinthians encerrou um jejum de seis anos sem taças do clube e ainda evitou um inédito tetra do rival Palmeiras. Ou seja, trata-se uma conquista histórica, e que merece ser emoldurada. A partir desta sexta-feira, 28, a revista-pôster de PLACAR do campeão paulista de 2025 já está disponível em nossa loja oficial da revista no Mercado Livre e chega às bancas do Estado de São Paulo a partir do fim de semana.

Além da aguardada foto posada do Timão campeão, há o detalhamento de toda a campanha alvinegra, que contou com brilho especial do goleiro Hugo Souza e do atacante holandês Memphis Depay, entre outros.

O material conta com fichas técnicas completas de cada partida e as estatísticas da equipe (jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, cada um dos jogadores que marcaram gols).

Há ainda uma página dedicada aos heróis da campanha, que narra a importância de sete jogadores (Hugo Souza, Carillo, Rodrigo Garro, José Martínez, Romero, Memphis e Yuri Alberto), além do técnico Ramón Díaz.