Paulinho é anunciado coordenador técnico do Mirassol

Dois meses depois de anunciar sua aposentadoria como jogador, Paulinho foi anunciado nesta quarta-feira, 11, como coordenador técnico do Mirassol. O ex-volante do Corinthians e da seleção brasileira já foi apresentado no clube do interior de São Paulo.

O Mirassol estreia na Série A do Brasileirão em 2025. O time terminou a temporada passada na segunda colocação da Série B, com 67 pontos, apenas um a menos que o campeão Santos.

Paulinho, de 36 anos, já tem uma primeira missão no Leão: buscar um treinador para substituir Mozart, que acertou com o Coritiba.

O ex-volante fez sucesso pelo Bragantino, antes de chegar ao Corinthians. Paulinho ainda jogou pelo Tottenham, Guangzhou e Barcelona. Pela seleção brasileira, jogou as Copas de 2014 e 2018.

Antes de assumir pra valer a função de coordenador técnico, Paulinho ainda fará uma partida de despedida dos campos. O jogo festivo será em 21 deste mês, às 9h30 (de Brasília), no Canindé, em São Paulo.

