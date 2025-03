Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo à final do Paulistão 2025

O confronto entre Palmeiras e Corinthians é um dos mais aguardados do futebol brasileiro, especialmente quando se trata de uma final de campeonato. No próximo domingo, 16 de março de 2025, os dois gigantes paulistas se enfrentarão no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Este duelo promete ser intenso, com ambas as equipes buscando a vitória para conquistar o título estadual.

O Palmeiras chega à final após uma vitória polêmica sobre o São Paulo, vencendo por 1 a 0. A equipe alviverde mostrou sua força e determinação, garantindo sua vaga na decisão. Por outro lado, o Corinthians derrotou o Santos por 2 a 1 na semifinal, consolidando sua posição como um dos favoritos ao título, graças à melhor campanha na primeira fase do torneio.

Como os times chegaram à final?

O caminho até a final foi desafiador para ambas as equipes. O Palmeiras enfrentou uma partida difícil contra o São Paulo, onde a arbitragem foi um ponto de discussão. No entanto, o time conseguiu superar as adversidades e garantir sua presença na decisão. O Corinthians, por sua vez, mostrou consistência ao longo do campeonato, culminando em uma vitória decisiva contra o Santos, que assegurou sua vaga na final.

O desempenho do Corinthians na primeira fase do torneio foi exemplar, o que lhes dá a vantagem de decidir o título em casa. Essa vantagem pode ser crucial, pois jogar em seu próprio estádio, com o apoio de sua torcida, pode fazer a diferença em um confronto tão equilibrado.

Onde assistir ao clássico?

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, há várias opções de transmissão. O jogo será exibido na TV aberta pela Record, além de estar disponível em plataformas digitais como CazéTV no YouTube, R7, Max, PlayPlus, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. Com tantas opções, os fãs de futebol não terão desculpas para perder este emocionante confronto.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações das equipes também são um ponto de interesse. O Palmeiras deve entrar em campo com Weverton no gol, seguido por Marcos Rocha, Micael, Murilo e Piquerez na defesa. No meio-campo, Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga são esperados para comandar as ações, enquanto Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque formam o trio de ataque. O técnico Abel Ferreira tem a missão de guiar o time rumo à vitória.

O Corinthians, sob o comando de Ramón Díaz, deve escalar Hugo no gol, com Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri compondo a linha defensiva. No meio, Raniele, Martínez, Carrillo e Garro devem atuar, enquanto Memphis e Yuri Alberto são as esperanças de gol no ataque. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo.

O que esperar do confronto?

O clássico entre Palmeiras e Corinthians sempre gera grande expectativa, e este não será diferente. Com dois times em boa fase e jogadores talentosos em campo, o espetáculo está garantido. A rivalidade histórica entre as equipes adiciona um tempero especial à partida, prometendo emoções do início ao fim.

