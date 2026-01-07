O Palmeiras se prova um dos times mais ricos do Brasil com o olhar para os jogadores mais caros do Paulistão 2026. Segundo levantamento do site especializado Transfermakt, o Verdão tem sete dos dez atletas com maior valor de mercado no Estadual que começa neste sábado, 10, e tem segundo jogo da final marcado para 8 de março.

A lista de atletas mais caros do Palmeiras tem: Vitor Roque (R$ 189 milhões), Flaco López (R$ 108 milhões), Andreas Pereira (R$ 81 milhões), Piquerez (R$ 75,6 milhões), Facundo Torres (R$ 70,2 milhões), Paulinho (64,8 milhões) e Maurício (64,8 milhões) entre os dez primeiros.

Yuri Alberto (R$ 118,8 milhões), do Corinthians, é o intruso no pódio que tem os rivais palmeirenses Vitor Roque e Flaco López. Breno Bidon (R$ 75,6 milhões) e Rodrigo Garro (R$ 64,8 milhões) também são os corintianos que aparecem em alta.

O primeiro jogador do São Paulo a aparecer na lista é só o 19º colocado da lista. Marcos Antônio (R$ 48,6 milhões) representa o Tricolor entre os jogadores mais caros do Paulistão.

Neymar (R$ 54,0 milhões), vindo de sucessivas lesões e aos 33 anos, já não é nem o jogador mais valioso do Santos se contabilizado os valores de mercado. O camisa 10 aparece na 16ª colocação, cinco posições atrás de Gabriel Brazão (R$ 59,4 milhões)

Jogadores mais caros do Paulistão 2026