Palmeiras recebe o São Paulo em jogo decisivo do Paulistão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, conhecido como Choque-Rei, acontecerá nesta segunda-feira, 10 de março de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo. Este confronto é válido pela semifinal do Campeonato Paulista e promete ser um dos jogos mais emocionantes do torneio. A partida está marcada para começar às 21h35, horário de Brasília.

Torcida do São Paulo – Fonte: Instagram/@saopaulofc

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo por meio de diversas plataformas. A transmissão será feita pela Record na TV aberta, além de estar disponível em serviços de streaming como CazéTV no YouTube, Nosso Futebol, UOL Play, PlayPlus e Zapping TV. A expectativa é de um grande público, tanto no estádio quanto nas transmissões online.

Como chegam Palmeiras e São Paulo para o Choque-Rei

O Palmeiras chega embalado após uma vitória convincente sobre o São Bernardo por 3 a 0 nas quartas de final. O técnico Abel Ferreira conta com o retorno de Gustavo Gómez e Piquerez, que se recuperaram de lesões. Além disso, Vitor Roque é uma novidade no elenco e pode ser uma opção no banco de reservas.

Por outro lado, o São Paulo venceu o Novorizontino por 1 a 0 na fase anterior. O técnico Zubeldía enfrenta desfalques importantes, como Pablo Maia, Hugo, Young e Rodriguinho. No entanto, Ruan e Luiz Gustavo estão de volta ao time, reforçando o elenco do Tricolor para este confronto decisivo.

Prováveis escalações para o jogo

As prováveis escalações para o clássico são as seguintes:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri.

O árbitro responsável por conduzir a partida será Flavio Rodrigues de Souza, que terá a missão de manter a ordem em campo durante este importante duelo.

Qual a importância do Choque-Rei no Campeonato Paulista

O Choque-Rei é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, e sua importância vai além dos três pontos em disputa. Este será o 322º encontro entre as duas equipes, o que adiciona ainda mais história e rivalidade ao confronto. Para o Palmeiras, uma vitória significaria a chance de disputar a final do estadual em casa, enquanto o São Paulo busca superar os desfalques e surpreender o rival.

Com ambos os times em busca de um lugar na final, o jogo promete ser disputado e cheio de emoções. Os torcedores esperam um espetáculo à altura da tradição deste clássico, que sempre reserva surpresas e momentos inesquecíveis.

As informações sobre o jogo foram obtidas do “Lance!”.

