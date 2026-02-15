O Palmeiras frustrou os planos do Guarani e decretou a eliminação do time campineiro do Campeonato Paulista de 2026. O empate por 1 a 1, na Arena Barueri, válido pela última rodada da primeira fase, foi insuficiente para o Bugre, que precisava vencer para garantir sua vaga no mata-mata.

Enquanto o time da casa, já classificado, mostrou poder de reação, os visitantes viram o sonho da classificação escapar entre os dedos nos minutos finais.

Jogos das quartas de final do Paulistão

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

*datas e horários ainda a serem definidos

Ilusão bugrina e resistência defensiva

A partida começou com um roteiro dos sonhos para o Guarani. Precisando desesperadamente do resultado, o time de Campinas não se intimidou e abriu o placar logo aos 8 minutos. Após chute de Kauã e defesa parcial de Carlos Miguel, Lucca aproveitou o rebote para estufar a rede e colocar os visitantes em vantagem momentânea. O gol condicionou a primeira etapa: o Guarani recuou para proteger o resultado, enquanto o Palmeiras, comandado interinamente por João Martins, empilhou chances desperdiçadas.

O Verdão pressionou, especialmente com Vitor Roque e Flaco López, mas esbarrou na falta de pontaria e em uma atuação segura do goleiro Caíque França. O time alviverde chegou a criar oportunidades claras, incluindo uma cabeçada de Bruno Fuchs e finalizações perigosas de Sosa, mas o nervosismo parecia atrapalhar a conclusão das jogadas. O Guarani, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques, assustando em chutes de longa distância que passaram perto da meta palmeirense.

Nervos à flor da pele

No segundo tempo, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Palmeiras voltou do intervalo decidido a não perder sua invencibilidade em casa, forçando Caíque França a operar milagres, incluindo uma sequência impressionante de defesas aos 29 minutos. A resistência do Guarani, no entanto, ruiu aos 31 minutos. Bruno Fuchs encontrou um belo passe, Sosa ajeitou de cabeça e Flaco López, oportunista, finalizou na pequena área para empatar o jogo e jogar um balde de água fria nas pretensões do adversário.

Os minutos finais foram de puro caos e emoção. O Palmeiras quase virou com Vitor Roque, que acertou a trave já nos acréscimos. O Guarani, no desespero, se lançou ao ataque e parou em uma defesa espetacular de Carlos Miguel em cobrança de falta de Dentinho. O clima esquentou fora das quatro linhas, resultando na expulsão dos dois treinadores após uma confusão generalizada. Com o apito final, o empate selou o destino das equipes: o Palmeiras avança para enfrentar o Capivariano nas quartas de final, enquanto o Guarani se despede da competição de forma melancólica.