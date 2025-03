Onde assistir ao vivo: CRB enfrenta Ferroviário na Copa do Nordeste

Na próxima sexta-feira, 21 de março de 2025, o Estádio Rei Pelé, em Maceió, será palco de um embate crucial entre CRB e Ferroviário pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo, que começa às 20h (horário de Brasília), será transmitido exclusivamente pelo canal Premiere, disponível no sistema pay-per-view. Ambas as equipes entram em campo com a necessidade de vitória para melhorar suas posições na tabela do grupo A.

Publicidade

O CRB chega para o confronto embalado por uma vitória emocionante no Campeonato Alagoano, onde conseguiu uma virada nos acréscimos contra seu adversário. No entanto, na Copa do Nordeste, o time alagoano ocupa a 5ª posição do grupo A, com apenas seis pontos em cinco jogos. A equipe busca aproveitar o fator casa para subir na classificação e garantir uma vaga na próxima fase do torneio.

Camisa do Ferroviário – Fonte: Instagram/@ferroviarioac

Qual é a situação do Ferroviário na Copa do Nordeste?

O Ferroviário, por sua vez, enfrenta um momento delicado na competição. Após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Cearense pelo Fortaleza, o time cearense não tem conseguido apresentar um bom desempenho na Copa do Nordeste. Com apenas uma vitória até agora, o Ferroviário ocupa a última posição do grupo A, tornando a vitória contra o CRB essencial para manter vivas as esperanças de classificação.

Publicidade

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Premiere, que detém os direitos de transmissão do confronto. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. O CRB, jogando em casa, tentará impor seu ritmo desde o início, enquanto o Ferroviário precisa superar suas dificuldades e surpreender o adversário.

Quais as prováveis escalações das equipes?

Para o confronto, o técnico Umberto Louzer deve escalar o CRB com Matheus Albino no gol; Matheus Ribeiro, Henri, Miranda e Vitinho formando a linha defensiva; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho no meio-campo; e Thiaguinho, Anselmo Ramon e Léo Pereira no ataque.

O Ferroviário, sob o comando de Tiago Zorro, deve entrar em campo com Matheus Cavichioli no gol; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Iago Fabrício e Lucas Ramires na defesa; Gharib, Janeudo e Ciel no meio; e Allanzinho, Pablo Alves e Kevin Rivas no setor ofensivo.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.