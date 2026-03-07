A grande decisão do Campeonato Paulista acontece na noite deste domingo, 8. O Novorizontino recebe o Palmeiras no estádio Jorge Ismael de Biasi, o “Jorjão”, em Novo Horizonte. A bola rola às 20h30 (de Brasília) para o jogo de volta que definirá o campeão estadual.

Cenário da decisão e vantagem alviverde

No confronto de ida, realizado na Arena Barueri, o Palmeiras venceu por 1 a 0. Com esse resultado, a equipe da capital tem a vantagem do empate para garantir o título. Já o Novorizontino, que teve a melhor campanha geral do torneio, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso o time do interior vença por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Tigre busca feito inédito; Verdão quer manter hegemonia

O time da casa vive um momento histórico sob o comando do técnico Enderson Moreira e aposta no fator local para buscar uma virada e conquistar um título inédito em sua galeria. Do outro lado, o elenco dirigido por Abel Ferreira disputa sua sétima final consecutiva de estadual. O Alviverde busca seu 27º troféu da competição, mantendo a cautela diante de um adversário qualificado, que chegou a aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o próprio Palmeiras ainda na fase de grupos.

Onde assistir a Novorizontino x Palmeiras

Na TV aberta, a transmissão será da Record TV, enquanto a TNT exibe o jogo na TV fechada. Nas plataformas digitais e streaming, as opções incluem Max, PlayPlus, R7.com e a transmissão gratuita da CazéTV no YouTube.