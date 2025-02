Novorizontino x Corinthians: horário, escalações e onde assistir

O encontro entre Novorizontino e Corinthians no Campeonato Paulista é aguardado com expectativa, dados os desempenhos recentes das equipes. O Corinthians tem mostrado um forte desempenho nesta temporada com cinco vitórias e apenas uma derrota. Enquanto isso, o Novorizontino busca firmar sua posição na vice-liderança do Grupo C. A partida ocorrerá no Estádio Jorge Ismael de Biasi, diante de um público animado.

O jogo ocorre antecipadamente devido à participação do Corinthians na Conmebol Pré-Libertadores. Apesar de suas boas atuações, o Corinthians ainda não lidera o Grupo A, devido à disputa acirrada com o Mirassol, que leva vantagem no saldo de gols. O Novorizontino quer acumular mais pontos para se manter forte no campeonato.

Destaques e Desfalques dos Times

O Novorizontino enfrenta desafios com jogadores lesionados. O técnico Eduardo Baptista não poderá escalar Igor Formiga e Vitinho. Já Óscar Ruiz e Lucca estão em transição física, enquanto Matheus Frizzo pode iniciar como titular. O Corinthians, sob o comando de Ramón Díaz, não tem desfalques por suspensão ou lesões recentes, mas ainda enfrenta a ausência de Maycon, Rodrigo Garro, Breno Bidon e Felipe Longo.

Os retornos de Alex Santana e José Martínez após suspensão podem trazer um novo dinamismo ao Corinthians. Díaz pode usar o confronto para experimentar novas formações, mantendo o bom desempenho do elenco no campeonato.

ESCALAÇÕES

Novorizontino: Jordi; Dantas, César Martins, Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Marlon (Matheu Frizzo), Patrick Brey; Waguininho, Pablo Dyego, Pedro Balotelli.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Charles, Igor Coronado; Yuri Alberto, Héctor Hernández (Memphis Depay).

Onde Assistir à Partida?

Os torcedores poderão acompanhar Novorizontino vs. Corinthians pelo consórcio Paulistão+, que cobre serviços como UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping. O jogo será na segunda-feira, às 21h30, direto do Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Campanhas Atuais das Equipes

As campanhas recentes das equipes geram expectativas diferentes para o jogo. O Corinthians, embalado por uma sequência de vitórias, reforça sua candidatura como favorito do campeonato. Contudo, sua posição na tabela depende do saldo de gols em disputa com o Mirassol.

Corinthians: 5 vitórias e 1 derrota nas partidas recentes.

5 vitórias e 1 derrota nas partidas recentes. Novorizontino: Busca firmar-se na vice-liderança do grupo.

Espera-se que o Novorizontino aproveite o apoio da torcida em casa, enquanto o Corinthians tentará consolidar seu domínio com mais uma vitória fora de casa.

Expectativa para o Resultado do Jogo

O duelo gera alta expectativa, com uma leve vantagem para o Corinthians, segundo especialistas. O jogo promete ser intenso e é crucial para as ambições de ambos os times na tabela. O Corinthians visa solidificar sua posição com uma nova vitória, à medida que o Novorizontino busca surpreender e avançar na classificação.