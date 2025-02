Nova Iguaçu x Botafogo: horário, escalações e onde assistir

Na noite desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam em uma partida importante pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O duelo será às 21h45 no estádio Moça Bonita. O Alvinegro vem de um desempenho apagado na final da Supercopa do Brasil, enquanto o Nova Iguaçu assegurou a terceira colocação no campeonato após vencer a Portuguesa.

O jogo promete ser um confronto direto pelo G4, uma vez que o Nova Iguaçu está apenas três pontos à frente do Botafogo. Com uma vitória, o Botafogo pode se aproximar dos líderes do campeonato, enquanto o Nova Iguaçu busca consolidar sua posição na tabela.

Como Assistir Nova Iguaçu x Botafogo?

A partida será transmitida pelo canal SporTV, que é de TV fechada, e pelo serviço de pay-per-view Premiere. Os aficionados pelo futebol poderão acompanhar cada detalhe desse confronto a partir das 21h45, horário de Brasília. Com transmissões de alta qualidade, os fãs podem esperar uma cobertura completa do jogo.

Quais São os Desfalques para o Confronto?

O Nova Iguaçu tem uma equipe bastante consolidada desde a edição anterior do campeonato, mas estará sem o seu jogador Bill, que está lesionado. A expectativa é de que o técnico Carlos Vitor mantenha a base do time que venceu a Portuguesa, sem muitas alterações.

Por outro lado, o Botafogo teve algumas falhas no último jogo contra o Flamengo. Embora não haja desfalques confirmados, é possível que Carlos Leiria faça mudanças na equipe titular, incluindo a entrada do jovem Serafim no lugar de Lucas Halter e Patrick de Paula substituindo Matheus Martins.

Histórico de Confrontos e Expectativas

Historicamente, Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentaram 15 vezes, registrando oito vitórias do Botafogo e sete empates. No último confronto, os times empataram em 2 x 2. O retrospecto recente dos últimos cinco jogos mostra o Nova Iguaçu com duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto o Botafogo conta com duas derrotas, duas vitórias e um empate.

A análise dos jogos anteriores indica que o Botafogo, apesar de atuar fora de casa, poderia ser considerado favorito devido à sua qualidade técnica. No entanto, o bom desempenho do Nova Iguaçu na competição atual sugere um confronto equilibrado.

Expectativa para o Resultado Final

Apesar da fase atual, o Botafogo tentará reverter o cenário recente e apresentar um futebol mais consistente, visando retomar seu caminho rumo às primeiras posições do Carioca. O Nova Iguaçu, por sua vez, usará a partida como uma oportunidade de solidificar sua presença no topo da tabela. Com esse cenário, a previsão é de um jogo competitivo e de grande interesse para os torcedores de ambas as equipes.

