Nesta quarta-feira, 21, o Noroeste recebe o Capivariano em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista Série A2. A partida acontece às 19h (de Brasília), no estádio Dr. Alfredo de Castilho, em Bauru, colocando frente a frente times com objetivos distintos neste início de competição.

Noroeste pressionado pela primeira vitória

Dono da casa, o Norusca entra em campo sob pressão. Com apenas dois pontos somados em três rodadas — frutos de dois empates e uma derrota —, a equipe ocupa a 13ª colocação e busca urgentemente seu primeiro triunfo na temporada.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é impor ritmo de jogo para se afastar da zona de rebaixamento e iniciar uma reação consistente no estadual.

A comissão técnica e o elenco tratam o duelo como crucial para aliviar a tensão e evitar que a equipe se complique na parte inferior da tabela. A expectativa é de uma postura ofensiva para converter o fator casa em três pontos.

Capivariano em busca de consolidação

Do outro lado, o Capivariano vive um momento mais tranquilo. Ocupando a quinta posição com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), o time visitante chega a Bauru com a confiança em alta. O objetivo é se manter no G-8, grupo que garante vaga na fase de mata-mata e segue na disputa pelo acesso à elite.

A estratégia da equipe de Capivari deve passar por explorar a ansiedade do adversário para pontuar fora de casa. Uma vitória consolidaria o clube no pelotão de frente, reafirmando sua condição de candidato à classificação.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela internet. O jogo será exibido pelo canal Futebol Paulista no YouTube, plataforma oficial da Federação Paulista de Futebol para a cobertura da Série A2.