Nesta quinta-feira (15), o Monsoon recebe o Internacional em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Francisco Novelleto (Passo d’Areia), em Porto Alegre.
Contexto da Partida
As equipes chegam para o confronto vivendo momentos distintos logo após a estreia na competição estadual. O Colorado venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio, e lidera o Grupo A com três pontos. O objetivo agora é manter os 100% de aproveitamento para consolidar a liderança e garantir tranquilidade na fase de classificação.
Já o Monsoon somou seu primeiro ponto no Grupo B ao empatar em 1 a 1 fora de casa contra o Guarany de Bagé. Agora, jogando em seus domínios — utilizando o estádio do São José como casa —, a equipe busca sua primeira vitória no torneio.
Como chega o Monsoon
O técnico Paulo Baier comanda um elenco totalmente reformulado para a temporada 2026 e trabalha para encontrar o entrosamento ideal. A tendência é que a base da equipe seja a mesma que atuou na primeira rodada. O destaque fica por conta do lateral-esquerdo Pará, autor do gol de pênalti na estreia. Outros nomes importantes no esquema tático são o volante Banguelê e o meia-atacante Jean Carlo.
Como chega o Internacional
Pelo lado do Inter, a expectativa é que o técnico Paulo Pezzolano utilize novamente uma formação alternativa, mesclando jovens promessas da base com alguns jogadores do grupo principal, repetindo a estratégia da vitória sobre o Novo Hamburgo. Entre os desfalques confirmados no elenco principal estão Thiago Maia e Alan Rodríguez, que seguem entregues ao departamento médico.
Provável escalação do Inter: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Benjamin (Ronaldo) e Allex; Gustavo Prado, João Bezerra e Yago Noal; Raykkonen.
Onde assistir
O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal sportv e também estará disponível no Premiere (pay-per-view e streaming).