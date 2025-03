Memphis e Yuri, a dupla do Brasil que mais participa de gols

Ao longo da história do futebol, diversas duplas marcaram época. Muitas das vezes compostas por um centroavante e um segundo atacante, essa tradição passou a perder espaço com uma mudança no estilo de jogo predominante mundialmente, com pontas abertos e um homem centralizado.

No entanto, ainda que em menor número, alguns treinadores “resistem” e montam suas equipes com dois jogadores mais adiantados. Esse é o caso de Ramón Díaz, do Corinthians, que não abriu mão de seus badalados jogadores ofensivos, dando origem à dupla de Memphis Depay e Yuri Alberto.

Destaques do Timão desde a chegada do holandês em setembro de 2024, os dois têm afinado cada vez mais o entrosamento. E no último domingo, 16, eles voltaram a brilhar na ida da decisão do Paulistão de 2025 diante do Palmeiras, com um roteiro nada raro: gol do camisa 9 com passe do camisa 10.

Memphis Depay é o jogador com mais assistências no futebol brasileiro desde a estreia pelo @Corinthians! 🏹🏹 Yuri Alberto é o jogador com mais gols marcados no futebol brasileiro desde a estreia de Memphis! 🎯🎯 🇳🇱🤝🇧🇷 pic.twitter.com/GNyAKdzUiG — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 17, 2025

Assim, Memphis, com a camisa do Corinthians, chegou a 11 assistências e agora lidera o quesito no futebol brasileiro no recorte a partir de sua estreia no país, segundo levantamento do Sofascore. Ele supera por uma participação o meia Rodrigo Garro, seu colega de equipe.

Yuri Alberto, por sua vez, é o artilheiro do Brasil no período posterior à contratação do ex-Barcelona, com 21 gols em cerca de seis meses. O número, que já seria naturalmente alto, passa a ser mais significativo ao pontuar que, em pouco mais de dois anos de Timão, sem Depay, ele havia balançado a rede 43 vezes.

Entretanto, a cooperação da dupla pode ficar maior, cruzando as estatísticas. Tendo em vista que sete das 11 assistências de Memphis foram para tentos de Yuri Alberto, um terço dos gols do camisa 9 saíram com a ajuda direta do camisa 10 – que assistiu o companheiro em 63,6% de seus passes para gol.