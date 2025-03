Memphis com todo o prêmio? Entenda o cenário se o Corinthians for campeão

A final do Campeonato Paulista tem início neste domingo, 16, em primeiro encontro entre Corinthians e Palmeiras, no Allianz Parque. O Dérbi valendo título pode encerrar o jejum de seis anos do Timão. Além disso, caso seja campeão, a equipe alvinegra deverá pagar um bônus milionário ao atacante holandês Memphis Depay.

O campeão paulista desembolsará a bagatela de R$ 5 milhões. O contrato de Memphis Depay com o Corinthians tem uma cláusula com a obrigação do bônus de R$ 4,7 milhões ao atleta caso o Timão seja campeão estadual ou de qualquer outra competição. O valor representa

No cenário do Campeonato Paulista, no entanto, o valor de R$ 5 milhões diz respeito apenas ao prêmio do título. O Corinthians receberia, em um total junto ao valor de participação da competição, um total de R$ 44 milhões. Assim, Memphis receberia cerca de apenas 6% do valor.

Memphis é apenas um dos atletas do Corinthians com a cláusula de bônus financeiro em caso de título. A prática é comum no futebol brasileiro.