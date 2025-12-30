Marcelo Paz falou pela primeira vez como diretor executivo de futebol do Corinthians nesta terça-feira, 30. O ex-presidente e CEO do Fortaleza, substituto de Fabinho Soldado no Timão, vestiu uma camisa retrô alvinegra e prometeu “muito trabalho” no Parque São Jorge.

“Assumo o compromisso e muito trabalho com o Corinthians com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões e da responsabilidade sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa”, comentou Marcelo Paz, citando as necessidades de reestruturação financeira do clube, que hoje enfrenta um transfer ban.

“Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir o Corinthians com um futuro brilhante, forte e sustentável. Ao seu lado, Fiel Torcedor, vamos trabalhar demais para continuar sendo o clube que alegra e honra a sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai, Corinthians!”, finalizou.

O cearense Marcelo Paz, de 42 anos, era CEO da SAF do Fortaleza e fez parte da administração do Leão do Pici por 11 anos. Ele também é presidente da Liga Forte União (LFU), da qual o Corinthians faz parte.