A noite desta segunda-feira, 2, promete ser decisiva no Maracanã. Madureira e Flamengo entram em campo às 21h (de Brasília) para disputar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O confronto coloca frente a frente o tradicional Tricolor Suburbano e a potência Rubro-Negra em busca de uma vaga na grande decisão do estadual.

Cenário e vantagem rubro-negra

O cenário para a classificação é amplamente favorável ao Flamengo. Na partida de ida, a equipe comandada por Filipe Luís venceu por 3 a 0, construindo uma vantagem confortável que permite ao time perder por até dois gols de diferença para ainda assim avançar à final.

Para o Madureira, a missão é hercúlea: o time precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar diretamente, ou devolver a diferença de três gols para levar a decisão aos pênaltis.

Momento das equipes

Apesar da vantagem elástica, o Flamengo chega ao confronto sob um clima de cobrança. O Rubro-Negro vem de uma derrota para o Lanús na final da Recopa Sul-Americana, resultado que gerou críticas da torcida ao trabalho do técnico Filipe Luís neste início de temporada de 2026.

A expectativa é que o time entre em campo buscando não apenas a classificação, mas uma atuação convincente para recuperar a confiança. Devido ao placar agregado, é possível que alguns titulares sejam poupados.

Do outro lado, o Madureira, treinado pelo experiente Toninho Andrade — em sua quarta passagem pelo clube —, encara a chegada à semifinal como um feito notável.

Embora a classificação para a final seja vista internamente como improvável diante da desvantagem, o Tricolor Suburbano busca uma atuação digna e tentará explorar contra-ataques para surpreender o favorito no Maracanã.

Onde assistir e arbitragem

Para os torcedores que não comparecerem ao estádio, há diversas opções de transmissão. O duelo será exibido na TV fechada pelo SporTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere. Além disso, haverá transmissão gratuita pela internet através do ge TV no YouTube.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Carlos Tadeu Ferreira de Castro, de 27 anos, escalado pela FERJ para conduzir o confronto que definirá um dos finalistas do Cariocão 2026.