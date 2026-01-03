O atacante Gabigol está oficialmente de volta ao Santos. O atacante usou suas redes sociais neste sábado, 3, para celebrar o empréstimo de um ano junto ao Cruzeiro, citando que o Peixe “não é só um clube, é uma causa.” Na Vila Belmiro, Gabriel Barbosa reeditará uma parceria com seu cunhado e amigo de longa data, Neymar, que renovou contrato.

O Santos utilizou trechos de uma entrevista antiga, que mostra a amizade dos “meninos da Vila” desde a infância. No vídeo, um revela o apelido do outro: Neymar era o Papa Léguas e Gabigol o Lobisomen. Por ironia do destino, os dois só se cruzaram em uma única partida pela equipe profissional do Peixe.

Isso porque Gabriel Barbosa fez a sua estreia profissional pelo Santos, aos 16 anos, justamente na partida que marcou a despedida de Neymar. Foi em 26 de maio de 2013, em um empate em 0 a 0 com o Flamengo, no Mané Garrincha. Em seguida, Neymar, que é quatro anos mais velho, se transferiu ao Barcelona.

Campeões olímpicos, vices da América

Três anos depois, Neymar e Gabigol se reencontraram em um evento histórico, a conquista da inédita medalha de ouro olímpica da seleção masculina de futebol na Rio-2016. O título veio com vitória nos pênaltis sobre a Alemanha no Maracanã