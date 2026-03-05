Em meio a disputa das finais do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi questionada e aproveitou o momento para comentar sobre a demissão de Filipe Luís do cargo de técnico do Flamengo. A dirigente alviverde classificou o ato como uma “falta de respeito absurda”.

“No Palmeiras, é a presidente que tem a última palavra sempre. É uma postura minha. Eu já vi vários clubes fazendo essas coisas. Acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer funcionário no calor dos acontecimentos, 1h da manhã, 2h da manhã. Isso nunca aconteceu aqui, até porque nunca demiti e espero não demitir o nosso treinador”, disse Leila Pereira.

A presidente do Palmeiras continuou: “Ele (Abel) continua, na minha opinião, o melhor treinador da história do Palmeiras. Mas, se acontecesse algum problema, eu jamais faria isso depois de um jogo. Custa esperar no dia seguinte e conversar?”

“Muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito para a torcida, ou até mesmo para alguns jornalistas. Eu não tenho esse perfil. Já dispensamos colaboradores no Palmeiras, mas nunca assim, sempre de uma forma respeitosa. Respeito e credibilidade é o que vai fazer a diferença se quisermos um futebol melhor”, concluiu Leila.

O presidente do Flamengo, Bap, junto ao diretor esportivo, José Boto, demitiram Filipe Luís do cargo técnico no início desta semana, na madrugada de terça-feira, após a equipe vencer o Madureira por 8 a 0. O treinador foi informado após a coletiva de imprensa pós-jogo e a classificação para a final do estadual.

O Flamengo já tinha, desde o final de semana, um acordo encaminhado com o técnico português Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro na última temporada.

Já o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Barueri, e largou na frente pelo título do Paulistão. No próximo domingo, 8, o Verdão vai até o interior do estado para a finalíssima com a vantagem do empate. O jogo acontece no Doutor José Ismael de Biasi, às 20h30 (de Brasília).