Nesta quarta-feira, 21, o estádio Beira-Rio será palco de um duelo de xarás pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. O Internacional recebe o Inter-SM a partir das 19h (de Brasília), em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os clubes neste início de temporada.

O momento do Colorado

O Internacional entra em campo com o objetivo de consolidar o trabalho do novo técnico, Paulo Pezzolano. Buscando deixar para trás a irregularidade de 2025, o clube antecipou a utilização de seu elenco principal e do treinador, visando dar mais solidez ao time desde as primeiras rodadas.

Jogando em seus domínios, o Colorado é o favorito e espera uma vitória convincente para aumentar a confiança da torcida e se firmar na parte de cima da tabela.

O retorno do Inter de Santa Maria

Do outro lado, o Inter-SM vive um momento especial: o retorno à elite do futebol gaúcho após 14 anos. Comandada por Bruno Coutinho, a equipe de Santa Maria manteve a base que conquistou o acesso e tem como meta principal a permanência na primeira divisão.

Sabendo das dificuldades de enfrentar um gigante no Beira-Rio, a estratégia deve focar em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques para tentar surpreender e levar pontos importantes para casa.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada pela televisão fechada no SporTV e através do serviço de pay-per-view Premiere.