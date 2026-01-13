Em busca da primeira vitória na temporada, o Inter-SM recebe o São Luiz nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. O duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, e promete ser um teste decisivo para as pretensões de ambos os clubes.

Cenário das equipes e expectativas

As duas equipes chegam para o confronto após estrearem com empates. O Inter-SM ficou no 0 a 0 contra o São José fora de casa, enquanto o São Luiz empatou em 1 a 1 com o Caxias em Ijuí. O início da competição é vital para somar pontos, visando tanto a classificação para as quartas de final quanto a distância da zona de rebaixamento.

Para o time de Santa Maria, o jogo tem um sabor especial: marca o retorno à elite gaúcha jogando em casa após 14 anos. O clube obteve um efeito suspensivo no STJD, garantindo a presença de sua torcida na tradicional “Baixada Melancólica”. Já o São Luiz encara o estadual como o primeiro grande desafio de um ano cheio, que incluirá disputas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão, tornando essencial pontuar como visitante.

Prováveis escalações

O técnico Bruno Coutinho deve manter a base do Inter-SM que atuou na estreia, priorizando o entrosamento da equipe que mescla remanescentes do acesso com reforços pontuais. A provável escalação é: Rafael Copetti; Mizael, Salazar, Tairone e Chico Bala; Mateus Santana, Júlio Simas e Laion; Witor Júnior, Adson e Michel.

Pelo lado do Rubro, o comandante Cristian de Souza também deve repetir a estrutura tática da primeira rodada, confiando na experiência do elenco. O São Luiz deve ir a campo com: Gabriel; Thainler, Heitor, Marcão e Márcio Duarte; Guilherme Escuro, Araújo e João Pedro; Germano, Thiago Santos e DG.

O fator casa e o desafio visitante

Atuando diante de seu torcedor, o Inter-SM busca impor seu ritmo de jogo. Em um campeonato de tiro curto, fazer o dever de casa é fundamental para uma campanha segura. A equipe ainda passa por ajustes táticos, mas aposta na força do mando de campo para superar o adversário.

Do outro lado, o São Luiz chega com o objetivo de surpreender. Conhecido por ser uma equipe competitiva no cenário estadual, o time de Ijuí precisará de solidez defensiva e eficiência nos contra-ataques para suportar a pressão do estádio e buscar pontos na tabela.

Onde assistir a Inter-SM x São Luiz

Os torcedores poderão acompanhar cada lance da partida através das plataformas digitais.