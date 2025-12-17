A reunião para aprovação do orçamento do Palmeiras para a temporada de 2026 teve discussão acalorada entre Leila Pereira, presidente do clube, e o conselheiro José Corona Netto. O bate-boca entre os dois aconteceu na noite da última terça-feira, 16. Em áudio divulgado no canal do jornalista Fredy Junior, no Youtube, é possível ouvir as falas do conselheiro e da mandatária.

O bate-boca começou quando Corona Netto pediu a palavra e dirigiu inúmeras críticas às contratações do Palmeiras para 2025.

“Giay, 5 milhões de dólares. Mikael, 5 milhões de dólares. Jefté, meu, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martínez, descobriram um jogador na Dinamarca. Aníbal Moreno, sempre foi mais ou menos. Maurício, R$ 70 milhões. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. É simplesmente uma incompetência”, comentou o conselheiro.

Além das críticas, Corona Netto atacou Leila ao chamá-la de “incompetente”. “E quem não entende de futebol, não pode ser presidente do Palmeiras”, disse.

Corona Netto também direcionou críticas a Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, incluindo ofensas relativas à sua forma física. “É o time do diretor de futebol que é medíocre, que só pensa em comer. Não entende nada de futebol”, disse. Ele finalizou seu discurso falando que um possível terceiro mandato da presidente do clube seria “imoral” e “amoral”.

Leila Pereira, por sua vez, ficou indignada quando Corona Netto acabou sua fala e saiu da sala de reuniões. A mandatária questionou o conselheiro se ele era covarde por sair sem ouvir o que ela tinha a dizer. A presidente ainda o chamou de “fracassado”.

Durante sua resposta ao conselheiro, Leila Pereira disse que sua gestão é a mais vitoriosa na história do Palmeiras. A presidente falou sobre a situação do clube antes do patrocínio da Crefisa, que patrocinou o time entre 2015 e 2024.

“A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer o meu patrocínio”, comentou a mandatária.

Em sua fala, Leila Pereira falou que não é “uma mulher que fica quieta, que não toma atitude”. Por fim, a presidente ameaçou Corona Netto judicialmente pelas ofensas direcionadas a ela e à sua gestão no Palmeiras.

“Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Podem ter certeza disso”, finalizou Leila Pereira.