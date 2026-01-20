A quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026 reserva um duelo importante no interior do estado. Nesta quarta-feira (21), o Guarany-RS recebe o Grêmio no Estádio Estrela D’alva, em Bagé. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela de classificação.

Momento das equipes e panorama do confronto

O confronto em Bagé apresenta times em situações opostas neste início de estadual. O Guarany busca desesperadamente sua primeira vitória na competição. Até a terceira rodada, a equipe da casa acumulou dois empates e sofreu uma derrota dura para o Caxias. A necessidade de somar pontos diante de sua torcida é urgente para evitar complicações na luta contra o rebaixamento.

Por outro lado, o Grêmio chega embalado. Após um tropeço inicial, o Tricolor recuperou a confiança com uma goleada expressiva de 5 a 0 sobre o São Luiz, na Arena. Ocupando a vice-liderança de seu grupo com 6 pontos, o time da capital busca a vitória para se manter próximo ao topo da tabela.

Estratégias e prováveis escalações

Sob o comando do técnico William Campos, o Guarany aposta no fator local. O Estádio Estrela D’alva é historicamente um trunfo para a equipe de Bagé. O treinador deve mandar a campo força máxima, tentando impor intensidade física para surpreender o adversário tecnicamente superior.

Já no lado tricolor, a expectativa gira em torno das escolhas do técnico português Luís Castro. Com o clássico Gre-Nal se aproximando no calendário, é provável que o comandante promova um rodízio no time titular, preservando peças-chave e observando o desempenho de outros atletas do elenco. O objetivo é manter o nível de atuação apresentado na última rodada, mesmo com possíveis mudanças, para consolidar as ideias táticas do novo treinador.

Onde assistir a Guarany-RS x Grêmio

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida. Na TV aberta, a transmissão será feita pela RBS TV (afiliada da Globo no Rio Grande do Sul). Para todo o Brasil, o jogo estará disponível no Premiere (pay-per-view). Além disso, o confronto poderá ser assistido via streaming pelas plataformas Globoplay e GZH.