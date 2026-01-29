Campinas será o centro das atenções do futebol estadual neste sábado, 31. O estádio Brinco de Ouro da Princesa recebe um dos confrontos mais tradicionais do país: o Dérbi Campineiro entre Guarani e Ponte Preta. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2026, tem início marcado para as 16h (de Brasília) e coloca frente a frente rivais que vivem realidades antagônicas na competição.

Expectativa para o Dérbi 213

O clássico deste fim de semana, conhecido como Dérbi 213, carrega uma enorme carga de tensão e expectativa. Além da rivalidade centenária, o confronto tem um peso histórico adicional: uma vitória da Macaca pode igualar o número de triunfos no retrospecto geral do duelo pela primeira vez em 110 anos.

A torcida do Bugre, empolgada com o momento do time, respondeu rapidamente, com mais de cinco mil ingressos vendidos em menos de 24 horas. Para os donos da casa, vencer significa afundar o rival e se firmar na zona de classificação. Já para os visitantes, o jogo é tratado como uma final para iniciar uma reação urgente e evitar o rebaixamento para a Série A2.

Guarani busca consolidação no G-4

O time da casa chega para o clássico desfrutando de estabilidade e confiança. Ocupando a 5ª colocação na tabela geral com 8 pontos, o Guarani faz uma campanha sólida, somando duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe vem embalada após uma vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa e busca os três pontos diante de sua torcida para se manter firme na zona de classificação à próxima fase.

Ponte Preta pressionada pela primeira vitória

Do outro lado, a situação é dramática. A Ponte Preta entra em campo sob forte pressão, ocupando a 16ª e última posição na tabela, com apenas 1 ponto somado em cinco jogos. A campanha, que conta com um empate e quatro derrotas, acendeu o sinal de alerta máximo no Moisés Lucarelli. Para a Macaca, o jogo deste sábado transcende a rivalidade: trata-se da necessidade vital de somar pontos para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao duelo

O torcedor poderá acompanhar todas as emoções deste clássico decisivo através da TNT (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming HBO Max, que transmite todas as partidas do torneio.