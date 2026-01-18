Em uma noite de fortes emoções no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani e o Santos protagonizaram um duelo eletrizante que terminou empatado em 1 a 1, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe parecia ter a vitória nas mãos após contar com o brilho do goleiro Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti, e um gol do argentino Barreal. No entanto, a persistência do Bugre foi premiada no último suspiro da partida, com um gol de cabeça do jovem Kewen.

Duelo tático e goleiros inspirados

O primeiro tempo em Campinas foi marcado pelo equilíbrio e pelas intervenções decisivas dos goleiros. O Guarani, empurrado por sua torcida, tentou impor pressão com finalizações de Isaque e escapadas de Mirandinha, mas encontrou a meta santista bem protegida. Do outro lado, o Santos criou as melhores oportunidades com Gabriel Menino. O meia obrigou Caíque França a realizar grandes defesas, incluindo uma intervenção plástica em um chute colocado nos acréscimos da primeira etapa, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Pênalti defendido e a resposta santista

A segunda etapa começou em alta voltagem. Logo aos dois minutos, um cruzamento de Maranhão tocou no braço do zagueiro Zé Ivaldo dentro da área. Após confirmação do VAR, a penalidade foi assinalada. Mirandinha assumiu a responsabilidade, mas parou em uma defesa espetacular de Gabriel Brazão, que voou no canto direito para salvar o Peixe. O lance serviu de combustível para o time visitante.

Aos 13 minutos, a superioridade técnica do Santos apareceu. Willian Arão inverteu o jogo para a esquerda, Vini Lira cruzou rasteiro e Barreal apareceu com oportunismo na área para abrir o placar. O time da Vila Belmiro teve a chance de ouro para liquidar a fatura pouco depois, mas Lautaro desperdiçou uma oportunidade clara após rebote de Rollheiser, isolando a bola.

O castigo no último lance

O erro nas finalizações custou caro ao time de Fábio Carille. O Guarani se lançou ao ataque no desespero e, já aos 50 minutos do segundo tempo, encontrou o empate. Kauã Jesus cobrou escanteio na segunda trave e Kewen subiu livre para testar firme, sem chances para Brazão, decretando a igualdade no placar.

Com o resultado, o Santos chega a quatro pontos e agora foca suas atenções no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Já o Guarani, que segue sem vencer na competição e flerta com a zona de rebaixamento, tentará a recuperação visitando o Velo Clube.