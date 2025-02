Grêmio larga na frente do Juventude em semifinal do Gaúcho

O Grêmio largou na frente do Juventude, neste sábado, 22, na disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Gaúcho. Em primeiro encontro na Arena do Grêmio, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Cristian Olivera e Braithwaite. O resultado permite que a equipe jogue por empate na decisão da volta, no Alfredo Jaconi, enquanto o Ju vai precisar da vitória dentro de casa para avançar.

O primeiro tempo movimentando teve as primeiras movimentações pelo lado tricolor. Com 13 minutos o Grêmio já havia guardado a bola entre a rede do Juventude. Pela direita, João Pedro fez grande jogada e cruzou por baixo para Braithwaite finalizar e abrir o marcador.

O Ju foi equilibrando as ações e conseguiu chegar ao empate ainda no primeiro tempo. Aos32 minutos, Jean Carlos serviu Batalla que ainda contou com desvio para vencer o goleiro Volpi.

O segundo tempo começou com o Grêmio pressionando a todo o custo. O segundo gol tricolor demorou apenas seis minutos para sair, em contra-ataque que terminou com o tento de Cristian Olivera. O Grêmio flertou com o terceiro gol até onde foi possível. Aos 38 minutos, Edenílson marcou, mas viu a arbitragem anular por falta na origem do lance.

Nos acréscimos, o Grêmio ainda exigiu trabalho do goleiro Gustavo e, no último lance da partida, Braithwaite carimbou o travessão do Juventude.