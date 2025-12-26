O Grêmio entrou na reta final de 2025 buscando reformular o seu elenco. Após a apresentação do técnico português Luís Castro, a diretoria tricolor intensificou os contatos para repatriar o meia-atacante Tetê, hoje no Panathinaikos. Além dele, o clube olha para o mercado nacional e mantém no radar jogadores como Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, e o volante Evertton Araújo, do Flamengo.

A negociação mais avançada é com Tetê. De acordo com informações da ESPN, o jogador de 25 anos já aceitou os termos propostos pelo Grêmio. Tetê, inclusive, está em Porto Alegre para as festas de fim de ano, o que facilitou o diálogo com o estafe do atleta.

O clube gaúcho ofereceu 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. O acordo prevê uma cláusula de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) ao fim de 2026.

O Panathinaikos comprou o jogador por 7 milhões de euros em 2024. O empresário Pablo Bueno trabalha na Grécia para convencer os dirigentes a aceitarem o modelo de empréstimo.

Além do setor ofensivo, o Grêmio busca qualificar o meio-campo. A diretoria avalia uma investida em Gustavo Scarpa, que pode deixar o Galo após um ano de oscilações.

No caso de Evertton Araújo, a joia do Flamengo de 22 anos, o Grêmio teria sinalizado com uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). O jogador é um pedido de Luís Castro, que busca volantes com vigor físico e capacidade de transição. No entanto, o Flamengo faz jogo duro e estipulou o valor de liberação em 10 milhões de euros, segundo portais como o Coluna do Fla.