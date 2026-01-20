O Grêmio anunciou a rescisão com três jogadores, nesta terça-feira, 20. O goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Jemerson e o volante Felipe Carballo não são mais jogadores do Tricolor Gaúcho. As peças estavam fora dos planos do novo treinador da equipe, Luís Castro, e não teriam chances nesta temporada.

Volpi, titular da posição em 2025, caiu na hierarquia do elenco com a chegada de Weverton, ex-Palmeiras. O Grêmio também renovou com Gabriel Grando, por quatro anos, para ser reserva na posição. Sem espaço no Imortal, o goleiro ex-São Paulo agora negocia com o Red Bull Bragantino para disputar a titularidade com Cleiton.

Jemerson iniciou a temporada passada como titular, com Gustavo Quinteros, mas perdeu espaço com Mano Menezes e virou reserva. Com Luís Castro, o jogador ficou fora dos planos. Foram 44 jogos com a camisa do Imortal, com dois gols.

No caso de Carballo, o jogador já não havia se reapresentado com o elenco para a pré-temporada após retornar de empréstimo do Portland Timbers, dos Estados Unidos. Esse não foi o primeiro caso de atraso em reapresentação do atleta, que custou R$ 16 milhões. Em julho do ano passado, o volante também demorou a comparecer no CT do clube.

A próxima partida do Grêmio é contra o Guarany, pela terceira rodada do Gauchão, na próxima quinta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília).