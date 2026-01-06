O volante uruguaio Felipe Carballo não se reapresentou com o restante do elenco gremista no primeiro treino do ano. Na última sexta-feira, 2, os jogadores do clube começaram os trabalhos de pré-temporada no CT Luiz Carvalho sem a presença do meio-campista de 29 anos. O Grêmio multou o atleta por não comparecer à primeira atividade da temporada.

O uruguaio estava emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, com o vencimento do contrato em dezembro do ano passado.

Em setembro, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho na sua segunda partida pelo clube americano. Não havia nenhum acordo sobre uma prorrogação do empréstimo em caso de lesão do jogador, então Carballo deveria retornar ao Grêmio ao fim de seu contrato.

Esta é a segunda vez que o atleta não se reapresenta na data definida pelo clube. Em julho do ano passado, o jogador se apresentou 15 dias depois do encerramento de seu empréstimo para o New York Red Bull, também dos Estados Unidos.

Na época, Carballo alegou ter tido “problemas de mudança”. Na realidade, o atraso foi uma tentativa do jogador para não atuar mais pelo Grêmio, naquele ano. Caso Carballo voltasse a jogar pelo Tricolor Gaúcho, de acordo com as regras da Fifa, ele não poderia jogar por um terceiro clube na temporada.

O uruguaio foi contratado pelo Grêmio em 2023 por cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões). O vínculo com o time gremista se encerra no fim deste ano.