A temporada de 2026 do futebol estadual começa com grandes expectativas. Neste sábado, 10, o Santos recebe o Novorizontino na Vila Belmiro, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16h (horário de Brasília), marcando o início da caminhada de ambos os clubes na competição, em um duelo que promete agitar a torcida na Baixada Santista.

O time da casa entra em campo buscando apagar qualquer desconfiança e iniciar o ano com força total. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Peixe tenta impor seu estilo de jogo logo na estreia diante de sua torcida. A meta é clara: somar os três pontos para largar na frente na disputa pela classificação. Sem desfalques confirmados até o momento, a expectativa recai sobre como o treinador montará a equipe para este primeiro teste oficial.

O desafio do Tigre do Vale

Do outro lado, a equipe de Novo Horizonte chega à Vila Belmiro com a missão de surpreender. Treinado pelo experiente Enderson Moreira, o Tigre do Vale quer mostrar que pode competir de igual para igual com os grandes do estado. A equipe do interior paulista costuma ser um adversário organizado e difícil de ser batido, e a estreia fora de casa será o termômetro ideal para medir as ambições do clube para a temporada de 2026.

Como operou o joelho esquerdo, o atacante Neymar só deve voltar ao time no início de fevereiro e é desfalque certo. Já Gabigol, emprestado junto ao Cruzeiro, vem treinando com o time e pode iniciar sua terceira passagem pelo Peixe.

O Novorizontino ganhou reforços como o goleiro César Augusto, os zagueiros Eduardo Brock e Gabriel Bahia e Ivan Alvariño, os meio-campistas Juninho, Léo Naldi e Matheus Bianqui e os atacantes Hélio Borges, Nicolas Careca e Vinícius Paiva.

Onde assistir e detalhes do jogo

A TNT (TV fechada) e a HBO Max (streaming) anunciam a transmissão da estreia do Santos, no próximo sábado, dia 10 de janeiro de 2026, partir das 16h (de Brasília).