Com campanhas parecidas no Paulistão, Santos e Corinthians vão abrir os jogos desta quinta-feira, 22, da quarta rodada do estadual. De um lado, o Peixe está na oitava posição, com uma vitória, um empate e uma derrota, e tem quatro pontos. Do outro, o Timão ocupa a sétima colocação, também com uma vitória, um empate e uma derrota, e soma quatro pontos.

As equipes, porém, vivem situações diferentes com peças importantes em seu elenco. O Peixe, por exemplo, deve contar com o retorno de Gabigol. O Timão, por sua vez, não terá Memphis Depay a disposição, segundo o técnico Dorival Júnior.

Situação de Gabigol

O atacante voltou ao Santos no início deste ano para sua terceira passagem no clube. Em sua reestreia, marcou um gol na vitória por 2 a 1 diante do Novorizontino na primeira rodada do Paulistão. Na segunda rodada, sentiu dores antes do duelo contra o Palmeiras, começou no banco de reservas e atuou por cerca de 30 minutos.

O camisa 9 do Peixe, no entanto, não se recuperou a tempo do jogo contra o Guarani no último domingo, 18. Com um quadro de tendinite, Gabigol não viajou com a equipe para Campinas e foi poupado do confronto.

No duelo desta quinta-feira, 22, contra o Corinthians, a expectativa é de que esteja à disposição de Vojvoda. A presença de Gabriel, porém, vai depender de suas respostas nos treinos com bola nesta quarta-feira, 21. O jogador treinou com bola normalmente nesta terça-feira, 20.

Com isso, a provável escalação do Santos deve ser: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Gabigol (Thaciano).