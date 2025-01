Cruzeiro e Atlético têm folhas salariais 100x maior que rivais de MG

O Campeonato Mineiro tem início neste final de semana, com Cruzeiro e Atlético Mineiro entrando em campo no domingo, 19. Os dois gigantes do estado despontam como favoritos ao título em um cenário de muita desigualdade financeira entre as outras equipes do estadual.

As folhas salariais do Atlético e Cruzeiro, esse ano, permanecem substancialmente superiores em comparação com o restante das equipes. Enquanto o Atlético mantém uma folha salarial de R$ 251 milhões anuais, com despesas mensais significativas, o Cruzeiro ultrapassou a marca de R$ 20 milhões por mês, liderando o campeonato em termos de capacidade financeira.

Concorrentes de Cruzeiro e Galo

Os clubes intermediários, como Athletic, Tombense e Betim, buscam maneiras de se manter competitivos, apesar dos recursos limitados. Esses times, embora apresentem folhas salariais inferiores, têm adotado estratégias para maximizar seu potencial no cenário estadual. O Athletic, por exemplo, mantém uma folha de R$ 1 milhão mensal, preparando-se para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Tombense e Betim, com folhas de R$ 800 mil e menos de R$ 400 mil, respectivamente, apostam em patrocínios e projetos de crescimento para se assegurar no cenário futebolístico mineiro. Já o Itabirito, com uma postura financeira cautelosa, ajustou seu orçamento para abaixo de R$ 400 mil mensais.

Os clubes menores, como Aymorés, Villa Nova, Uberlândia e Pouso Alegre, enfrentam desafios significativos para competir com as gigantes financeiras do campeonato. Com folhas salariais que representam menos de 2% daquelas dos maiores clubes, essas equipes se veem obrigadas a encontrar maneiras inovadoras de se manterem competitivas.

A realidade econômica desses clubes impede grandes investimentos, obrigando-os a desenvolver estratégias diferenciadas para valorizar seus elencos e atrair patrocinadores, de modo a sustentar sua presença no campeonato.