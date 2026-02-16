Em uma noite de autoridade e bom futebol no Maracanã, o Fluminense confirmou seu favoritismo e venceu o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira, 16. A partida, válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca, foi marcada por um domínio tricolor na primeira etapa e uma administração segura do resultado no segundo tempo, apesar de um susto pontual causado por uma falha defensiva no fim. Com a vitória, a equipe das Laranjeiras avança para enfrentar o Vasco na semifinal da competição.
Blitz tricolor constrói a vantagem
O jogo começou com o Bangu tentando subir suas linhas e dificultar a saída de bola do Fluminense, mas a estratégia durou pouco. Aos poucos, a qualidade técnica dos mandantes sobressaiu. Após algumas tentativas de fora da área com John Kennedy e Freytes, o gol parecia questão de tempo.
A rede balançou aos 37 minutos: Guga cruzou da direita e a bola encontrou Savarino, que limpou a marcação e bateu no canto esquerdo para abrir o placar.
O Bangu sentiu o golpe e, apenas três minutos depois, sofreu o segundo. Após cobrança de escanteio, a zaga rebateu e a bola sobrou para Canobbio. O uruguaio arriscou de fora da área, contando com um desvio para enganar o goleiro Bruno e ampliar a vantagem.
O Fluminense ainda poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico, mas um chute potente de Bernal explodiu na trave aos 41 minutos.
Goleiro evita goleada e Ganso deixa o dele
Na segunda etapa, o Fluminense manteve o controle da posse de bola, administrando o resultado. O Bangu tentou reagir com alterações, mas esbarrava na falta de criatividade. O destaque dos visitantes acabou sendo o goleiro Bruno, que operou milagres para evitar uma goleada histórica, incluindo uma defesa espetacular em cabeçada de Serna e outra em chute de Soteldo.
A pressão tricolor, no entanto, resultou em mais um gol aos 35 minutos. Santi Moreno tabelou com Serna e foi derrubado na área pelo goleiro Bruno. Na cobrança do pênalti, Paulo Henrique Ganso bateu com categoria no canto esquerdo, fazendo o terceiro do Fluminense e praticamente selando a classificação.
Falha defensiva e definição do clássico
O único momento de tensão para a torcida tricolor ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo. O zagueiro Freytes errou na saída de bola, permitindo que Ricardo Sena roubasse a posse, invadisse a área e descontasse para o Bangu.
O lance gerou vaias da torcida para o defensor a cada toque na bola até o apito final. Apesar do erro, a vitória não foi ameaçada. O Fluminense agora se prepara para um clássico decisivo contra o Vasco, enquanto o Flamengo enfrentará o Madureira na outra chave da semifinal.